Tosya Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarına devam eden Tosya Belediyesi ekipleri aynı zamanda üst yapı revizesi işlemlerini aralıksız de yürütüyor.

İlçenin ana cadde ve sokak aralarında sıcak asfalt çalışması yapan ekipler ilk olarak Tosya Meslek Yüksekokulu'nun toz ve topraktan kurtulması için okul çevresinde ve okul yolunda sıcak asfalt çalışması yaptı. Çalışmalarına Cumhuriyet Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi ana caddelerinin sıcak asfaltla kaplama işlemine devam eden ekipler, ilçenin Metal Sanayi Sitesi Bölgesini de sıcak asfalt ile kaplayarak esnafın yağmurlu ve karlı havalarda problem yaşamasını minimuma indirdi.

Ekipler sıcak asfalt çalışma yanında ilçenin Dülküşa Mahallesinde de üst yapı revizesine devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, “Cumhuriyet ve Yunus Emre Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Tosya Meslek Yüksekokulu çevresi ile Metal Sanayi Sitesinde yürüttüğümüz sıcak asfalt çalışmalarına ek olarak Dilküşa Mahallesi'nde üst yapı revizesine devam ediyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kış hazırlığı yapıyoruz. Yaşanabilir bir Tosya için yoğun bir çalışma içindeyiz” diye konuştu.

Başkan Kavaklıgil ilçenin mahallerini tek tek gezerek sorun ve eksiklikleri yerinde incelemiş tek tek not almıştı.