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Tosya Belediyesi son meclis toplantısını gerçekleştirdi

Kastamonu’nun Tosya İlçesi Belediye Başkanlığı, son belediye meclis toplantısını gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Tosya İlçesi Belediye Başkanlığı, son belediye meclis toplantısını gerçekleştirildi.


Son belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Kazım Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Bir önceki meclis toplantı tutanağı, gündem maddeleri ve gelen evraklar onaylandıktan sonra başlayan meclis toplantısının ardından tüm meclis üyeleri ve birim müdürleri ile yemeğe katıldı.


Başkan Kazım Şahin geçtiğimiz dönemde oldukça başarılı işlere ve önemli kararlara imza atıldığını ifade ederek meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.


Yine geçtiğimiz dönemde vefat eden Meclis Üyeleri Merhum Kemal Kocaoğlu ve Hayrettin Eker'in de aileleri düzenlenen yemeğe katılırken Başkan Kazım Şahin Kocaoğlu ve Eker ailelerine teşekkür plaketi vererek, "Aramızdan ayrılan meclis üyesi arkadaşlarımızın acısı hala tazedir. Kendilerini rahmetle anıyorum" dedi.


Meclis toplantısı fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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