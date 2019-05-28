Tosya Belediyesi, yaya geçitlerinde düzenleme yaptı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte Tosya Belediyesi, yaya geçitlerinde düzenlemeye gitti. Bu kapsamda yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara yönelik trafik işaretleme çalışmaları Tosya Belediyesi Destek Hizmetleri, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, “Ekiplerimiz, kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeler üzerinde bulunan yaya geçidi çizgilerini ve 'Önce Yaya' görsellerini çizerek yaya güvenliği uygulamasına dikkat çekti. Yaya geçitleri önlerine sürücülerin görebileceği şekilde 'Önce Yaya' görselleri ile birlikte çizgilerin yenilenmesi çalışması sayesinde sürücülerin yaya geçitlerine geldiklerinin ve dikkatli olmalarına dikkat çekilirken, yazı ve boyama çalışması ile yaya güvenliği önceliği verilen proje kapsamında sürücülerin yaya geçitlerine gelirken yavaşlaması ve yaya güvenliğinin sağlanması hedeflendi. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek olup emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.