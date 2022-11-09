Tosya Belediyesinde 32 milyonluk ek bütçe Mecliste kabul edildi

Yapılan toplantıda önceki toplantıda, Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda talep edilen ek ödeneğin komisyon incelemesi ardından meclisçe görüşüldü. Oylamaya sunulan 32 milyon 570 bin TL ek ödenek meclisin oy çokluğuyla kabul edildi.

Tosya Belediyesi Kasım ayı meclis oturumunda belirtilen ek ödenek talebi komisyon tarafından incelenerek meclise sunuldu. Ek ödenek talebi meclisin de oylamasına sunularak MHP ve AK Parti meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil oylama sonrası yaptığı konuşmasında, “Müdürlükler ihtiyaçları doğrultusunda ödenek talep ediyor. Bizler de ona göre dağılım yapıyoruz. Belediye hizmetlerinin ilçemize daha iyi sunulması ve yeni yatırımların yapılabilmesi bu ek bütçe talebini meclise getirdik. Zaten ilgili müdürlükler muhasebeleştirmediği bir şeyi ek ödenek olarak talep de bulunmaz. Bugün belediyemiz bünyesinde bulunan 8 müdürlüğün Başkanlık Özel Kalem,, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Hizmetleri birimlerine ait toplam 32 milyon 570 bin Ek Ödenek (Ek Bütçe) yapılmasının ve ek gelir bütçesi olarak ise; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 32 milyon 570 bin TL olmak üzere Ek Gelir Bütçesinin yapılmasının Mahalli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre tasvibine uygun olarak Meclisin gündemine geldi ve oy çokluğu ile Ek Bütçe onaylandı. Bilindiği gibi Tosya Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 77 milyon 891 bin olarak sene başında onaylanmıştı. Şimdi Ek Bütçe ile Tosya Belediyemizin 2022 Bütçesi 110 milyon 461 bin TL oldu. İlçemize hayırlı olsun'' dedi.