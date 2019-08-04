Tosya Belediyesinden hayvan pazarında hastalık tedbiri

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde belediye ekipleri bayram öncesi tedbirleri artırdı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların iyi ve temiz ortamlarda bayramlarını geçirmek için yoğun çaba harcayan Tosya Belediyesi ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. En yoğun günlerin yaşandığı hayvan pazarında çevre il ve ilçelerden gelen hayvanlar için bulaşıcı hastalıklara karşı tedbirler artırıldı.

Hayvan pazarına gelen hayvanların hastalık ve aşı kontrolleri yapılırken Pazar yeri de dezenfekte edildi. Belediye ekipleri Kurban Bayramı öncesi ilçenin hayvan pazarını tamamen kireçleyerek olası hastalıklara karşı önlem aldı.

Hayvan pazarında kontrollerin rutin olarak devam ettiğini belirten yetkililer sağlıksız hayvanların pazara girişine izin verilmediğini ifade etti.