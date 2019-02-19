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Tosya Belediyesi'ne 3 araç hibe edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tosya Belediyesi’ne 3 iş makinesi hibe edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tosya Belediyesi'ne 3 iş makinesi hibe edildi.


Tosya Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hibe edilen 3 yeni aracını teslim aldı. Kış aylarında yol açıcı ve solüsyon dökücü 2 araç ile bir kamyon teslim alınarak bakım yapılmak üzere Tosya Belediyesi araç tamir ve bakım merkezine getirildi. Yeni gelen araçları yerinde inceleyen Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, araçların belediyenin gücüne güç katacağını söyledi. Şahin, “Özellikle kış aylarında yol açıcı ve solüsyon dökücü olarak kullanılacak iki aracımız olumsuz hava koşullarında ve kar yağışının yoğunlaştığı zamanlarda ulaşıma önemli ölçüde katkı sağlayacak. Bununla birlikte revizyonu yapılacak olan kamyonu ise lojistik tesislerimiz bünyesinde kullanmayı düşünüyoruz. Üç yeni aracımızın hibe edilmesinde emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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