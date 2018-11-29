Tosya bıçkısı, Daday etli ekmeği coğrafi işaret tescil belgesini aldı

Kastamonu'nun Tosya İlçesi yaklaşık üç yüz yıllık geçmişe sahip olan Tosya Bıçkısı "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'' aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın himayesinde "Coğrafi İşaret tescil Belgesi Takdim Töreni ve Sergisi" Türk Patent ve Marka Kurumunda düzenlendi. Ülke genelinde 23 Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesinin takdim edildiği törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan'ın yanı sıra, ürünlerin ait olduğu il ve ilçelerin yerel yöneticileri de katıldı. Kastamonu ilçelerinden Meşhur Tosya Bıçkısı, Daday Etli Ekmeği ve Pınarbaşı Kara çorba Coğrafi İşaret Tescil Belgesini aldı.

Törende konuşan ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Pek çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan ülkemiz doğal olarak müthiş bir coğrafi işaret zenginliğine sahip. Atalarımızdan bize miras kalan kültürel ve milli değerlerimiz hem bizim için birer emanet hem de gelecek nesillerimiz için korunması gereken kıymetlerimizdir" dedi.

Tosya Kaymakamlığı tarafından Coğrafi Tescil müracaatı yapılan Tosya Bıçkısı yaklaşık üç yüzyıllık tarihi ile köklü bir geçmişe ve emeğe sahip bir ürün. Manda boynuzundan yapılan Tosya Bıçkısının sap kısmı keserle yontularak şekil verilip daha sonra paslanmaz çelikten dişleri açılarak Tosya Bıçkısı imalatı gerçekleştirilmekte.