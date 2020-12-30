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Tosya Çeltik Komisyonu bütçesini çiftçinin yararına kullanacak

Yılın son toplantısını yapan Tosya Çeltik Komisyonu, bütçesini çifti yararına kullanılmasına karar verdi.


Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yılın son toplantısını Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında gerçekleştiren Tosya Çeltik Komisyonu kararlarını çiftçilerin yararına yönelik aldı. 2020 yılında son kez toplanan komisyon; ilçedeki çeltik üretimini arttırmak, üreticilere teşvik ve katkı sağlamak amacıyla, sulama kanallarının temizliğinin komisyon imkanlarının da kullanılarak yapılmasına karar verdi. Tosya Çeltik Komisyonu yılın son toplantısında komisyon bütçesini çiftçi yararına kullanılmasını kararlaştırdı.


Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin; “Her yıl çiftçilerimiz tarafından verilen beyannameler üzerinden oluşan komisyon bütçemizi, geçen yıllar olduğu gibi bu yıl da yine çeltik üreticilerimizin yararına kullanacağız. Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait iş makinelerini kullanarak hava şartlarının da elverişli olması nedeniyle kanal temizliklerine Mart ayını beklemeden başladık. Amacımız, temizliği yapılacak kanal uzunluğunun fazla olması nedeniyle çiftçimize zaman kazandırmak ve mağduriyetine izin vermemek” diye konuştu.

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