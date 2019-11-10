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Tosya D-100 Karayolunda Huzur Operasyonu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde polis ve jandarma ekipleri huzur operasyonu düzenledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ve jandarma ekipleri huzur operasyonu düzenledi. Operasyonda narkotik köpekleri ile birlikte araçlar didik didik arandı.


Yurt genelinde eşzamanlı yapılan ‘Türkiye Huzur Uygulaması' Tosya ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde yapıldı. D-100 Karayolunda polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği huzur uygulamasında durdurulan araçlar Narkotik köpeği ile birlikte didik didik arandı. Sürücülere evrak ve kimlik kontrolü yapılarak kural ihlalleri denetlendi.

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