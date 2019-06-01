Tosya D-100 karayolunda trafik denetimleri arttırıldı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 100 Karayolu'nda bayram için artırılan trafik denetimleri kapsamında yapılan “Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum Uygulamasında” güvenlik görevlileri ve trafik birimlerine eşlik etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından bayram yoğunluğu nedeniyle yurt genelinde artırılan trafik denetimlerinde mülki amirler trafik uygulama ve çalışmalarda kolluk birimlerine eşlik ediyor. Bakanlık tarafından 9 günlük bayram tatili nedeniyle başlatılan “Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum Uygulamasında” Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin güvenlik ve trafik birimlerine eşlik etti.

İlçenin Yeni Sanayi Kavşağında bulunan uygulama noktasına gelen Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı'nın bizzat katıldıkları uygulama hakkında bilgi aldı.

Uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerine ve yolculara hayırlı yolcuklar dileyen ve bayramlarını kutlayan Kaymakam Deniz Pişkin, trafik kurallarına uymaları için sürücülere tavsiyelerde bulundu. Özellikle emniyet kemerinin takılı olması ve araç kullanırken cep telefonu ile konuşulmaması gerektiğini söyleyen Kaymakam Deniz Pişkin, uygulama kapsamında araç içinde bulunan çocuklara ‘trafik karnesi' ve ‘kırmızı düdük' verdi. Çocuklara babalarının ya da araç kullanan kişi için karnenin doldurularak verilen adrese gönderildiği takdir 100 bisiklet için çekilişe katılabileceklerini söyledi.

Kaymakam Deniz Pişkin ayrıca sürücülere broşür dağıtarak trafik ve can güvenliği için kurallara uyulması tavsiyelerinde bulundu.

Uygulamanın ardından gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, “İçişleri Bakanlığımızın genel anlamda Türkiye'nin her tarafında trafik tedbirleri ve trafik farkındalığı ile ilgili yürüttüğü yoğun çalışmalara bayram münasebetiyle daha da büyük bir ivme kazandırdı. Bu anlamda D-100 Karayolunun ilçe sınırlar içinden geçtiği ve trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu ilçelerden birisi. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bugün kolluk birim amirleri, kaymakamlar, valiler, ilçe emniyet müdürleri, ilçe jandarma komutanları sahada yapılan trafik denetlemeleri ve uygulamalarına nezaret etmek ve personelin denetimini sağlamak, hem de bu uygulamaların sağlıklı ve sonuca varır şekilde yapılabilmesi için yerinde görmek adına sahada olmaları isteniyor. Önümüzde burada ilçe sınırları içerisinde uygulama noktamızda yapılmakta olan trafik denetleme hizmetlerini yerinde görmek için kolluk görevlilerimize eşlik ediyoruz. Neler yapıyoruz? Öncelikle yolcularımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bayramlarını kutluyoruz. Trafik güvenliği noktasında kendilerine bir takım hatırlatmalarda bulunuyoruz. Özellikle emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı noktasında hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Kendilerine daha önce başlatmış olduğumuz kampanyalar için hazırladığımız el broşürlerini dağıtıyoruz'' diye konuştu.

2019 yılının, ‘yaya öncelikli trafik yılı' olarak ilan edildiğini belirten Deniz Pişkin, ''İçişleri Bakanlığımız tarafından, ‘Öncelik Yayanın', ‘Kırmızı Düdük', ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz' ve son olarak bayram münasebetiyle ‘Karnemi Dolduruyorum, Trafiğe Güvenle Çıkıyorum' uygulamalarını birebir sürücülerimizle paylaşma fırsatı buluyoruz. Bu uygulamalar hem bayram öncesini, hem bayram sonrasını kapsayacak şekilde yoğun bir şekilde devam edecek.

9 günlük bayram tatili içerisinde bu uygulamaların amacı insanlarımızın bayrama giderken acıya, üzüntüye, faciaya gitmemeleri, herkesin sağ salim şekilde vatanına, yuvasına, işyerine, memleketine kavuşmasını sağlamak ve bu anlamda bayramların bayram tadında kutlanmasını sağlamak başka da bir şey değil. Şimdiden bütün sürücülerimize bütün seyahat halindeki kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum, hepsinin bayramını kutluyorum. Ve sahada görevi başında olan bütün güvenlik görevlilerimize, trafik birimlerimize çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.