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Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı yenilenmeye devam ediyor

Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.


2018 yılında Tosya'da Dipsizgöl Tabiat Parkında çıkan yangın sonrasında harabeye dönen bölge, Tosya Kaymakamlığının çalışmaları sonucunda yeniden turizme kazandırıldı. Tosya Kaymakamlığı tarafından Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkında yenilenme çalışmaları devam ediyor. 2018 yılında çıkan yangın sonrasında Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkında yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarının ardından Bungalov evlerin kurulumuna başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya'da Dipsizgöl Tabiat Parkında 2018 yılında çıkan yangının enkazından bölgenin kurtarıldığını belirterek, “Enkaz kaldırma çalışmalarının hemen ardından otel inşaatını başlatıyoruz. Bungalov evlerin kurulumuna yaklaşık bir hafta önce başladık. Günübirlik tesis alanımızda sona yaklaştık sayılır. Kamp alanı, karavan alanı ve çocuk parkında ise çalışmalar sürüyor” dedi.

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