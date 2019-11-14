Tosya Dipsizgöl'de enerji nakil hattı yenileniyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsizgöl Milli Parkı'nda enerji nakil hattı yenileniyor.

Tosya ilçesinin en önemli turizm alanlarından biri olan ve Tosya Kaymakamlığına devredilen Dipsizgöl Milli Parkının enerji nakil hattı yenileme çalışmaları başladı. Tosya Kaymakamlığıma devredilen Dipsizgöl Milli Parkı'nda tesisat yetersizliği hattın yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Deniz Pişkin, “Büyük çaplı arızalar ve tesisat yetersizliği nedeniyle elektrik imkânı bulunmayan Dipsizgöl'de, Kaymakamlığımızın girişimleri sonucu elektrik nakil hattının tamamı yenilenme kapsamına alındı. İlk olarak orman arazisi içinde kalan elektrik nakil hattının geçiş güzergâhı temizlenmeye başladı. Orman İşletme Müdürlüğümüz buradaki çalışmayı bitir bitirmez yüklenici firma tarafından şebeke yenileme çalışmalarına başlanacak. Bu kapsamda ekonomik ömrünü tamamlamış 33 ahşap elektrik direği metal direklerle değiştirilecek ve 5 km uzunluğundaki elektrik hattı iletken izolatör ve bağlı ekipmanları ile birlikte tamamen yenilenmiş olacak. Süreçte taleplerimizi geri çevirmeyerek yaklaşık 500 bin Türk lirasını bulacak olan bu yatırım çalışması için bizlerden yardımlarını esirgemeyen yüklenici firmaya, Orman Bölge Müdürümüze, Tosya Orman İşletme Müdürümüze çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.