Tosya Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Mustafa Pazarcı güven tazeledi

Tosya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 68'inci olağan genel kurulu toplantısında yapılan seçimde Mustafa Pazarcı güven tazeledi.

Tosya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 68'inci olağan genel kurulu, Doğramacı Gala Salonunda yapıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, siyasi parti ve STK temsilcileri, davetliler ve kooperatif üyeleri katıldı.

Genel kurulda yapılan seçime tek liste katılan Mustafa Pazarcı, Mehmet Erzayın, Ahmet Baş, Ahmet Özelmacı ve Hasan Atan oy birliği ile yönetim kuruluna seçildi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, “Tabii küçük esnaf için çok büyük değer ifade eden Esnaf Kefalet Kooperatifimizin genel kurulunu hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu zamana kadar görev yapan çok kıymetli Başkanı Mustafa Pazarcı ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır bu işi götürüyorlar düzgün ve güzel bir şekliyle. Şehrimizdeki esnaflarımıza hizmet etmeye, onların dar gününde onlara yardım etmeye, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Kendisini ve ekibini kirletmeden, karalanmadan güzel bir şekliyle uzun yıllardır bu işi götürüyorlar tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Tabi bununla beraber meblağlar çok yükseldi, esnaf odasının kullandığı kredi limitleri çok yükseldi. Bu krediyi alma şekillerini biraz daha kolaylaştırmamız lazım. Esnafımızın bu faydalı durumdan istifade etmesini daha da kolaylaştırmamız lazım. Bu da bir belediye başkanı olarak sizlerden benim ricam bunun yolu yöntemi farklı şekilleri varsa bu noktada esnafımıza biraz daha yardımcı olmak babında sizlerden destek istiyoruz. O yüzden esnaf kardeşlerimiz bu krediye daha kolay ulaşabilirse onlar içinde daha yararlı olacağını düşünüyorum” dedi.