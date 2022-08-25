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Tosya Gavur Dağ Bölgesinde Orman Yangını

Kastamonu´nun Tosya ilçesi Gavur dağı bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Gavur Dağı bölgesinde ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tosya Orman Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı


Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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