Tosya halkı güne kar ile başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde vatandaşlar, güne güne kar yağışı ile başladı.

Meteoroloji'nin günlerdir uyarı yaptığı ve yurt genelinde etkili olan kar yağışı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin günler öncesinden uyarı yaptığı ve Balkanlardan yurda giriş yapan yoğun kar yağışı kısa süre içinde yurdu etkisi altına aldı. Hafta sonu beklenen kar yapışı gece saatlerinde Tosya ilçesine ulaştı. Gece saatlerinde başlayan kar, sabaha karşı etkisini artırarak ilçeyi beyaza bürüdü. Tosya Halkı haftanın ilk gününde güne kar yağışı ile uyandı. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar kar yağışı altında işe giderken, hazırlıksız trafiğe çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Öte yandan kar yağışı ile teyakkuza geçen belediye ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren cadde ve sokaklarda kumlama ve tuzlama çalışmalarına başladı. İlçede devam eden kar yağışına karşı ekipler, vatandaşların kar yağışına ve buzlanmaya karşı tedbirli olması konusunda uyarılarda bulundu.