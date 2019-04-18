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Tosya Hükümet Konağı ihalesi yapıldı

Kastamonu Tosya Hükümet Konağı ihalesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapıldı.


Yenisi yapılmak üzere yıkılan Tosya Hükümet Konağı ihalesi yapıldı. AK Parti Tosya İlçe Başkanı Metin Ekşi ihalenin TOKİ tarafından yapıldığını belirterek, “Selçuklu mimarisinin çizgilerini taşıyan modern bir yapı olarak inşa edilecek Tosya Hükümet Konağı ihalesi bugün yapıldı. Tosya'mıza hayırlı olsun. İhalesi TOKİ tarafından yapılan Tosya Hükümet Konağı sürecin tamamlanıp ihalenin kesinleşmesinin ardından ilk kazma vurularak yapımına başlanacak. Bina yapımı tamamlandığında ilçemize yakışan bir yapı olacak. İlçemize kamu yatırımları ile ilgili verdiğimiz sözler çok şükür yerine geliyor'' dedi.


İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak Tosya Hükümet Konağı binası için ilk kazma vurulacak.

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