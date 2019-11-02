Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğüne Selahattin Batman atandı

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Selahattin Batman atandı.

Başkomiser Cenk Demir tarafından vekaleten yürütülen Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atama yapıldı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünde Personel Şube Müdürü olarak görev yapan Selahattin Batman Tosya İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

İlçe Emniyet Müdürü olarak görevine başlayan Batman, Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerini ileten Kaymakam Deniz Pişkin yeni görevinde Batman'a başarılar diledi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Başkomiser Cenk Demir ise görevine Emniyet Müdür Yardımcısı olarak devam edecek.