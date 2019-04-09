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Tosya İlçe Emniyet Müdürü Demir, Kaymakam Pişkin'i ziyaret etti

Türk Polis Teşkilatının 174.

kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Tosya İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i ziyaret etti.


kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Tosya İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, beraberinde emniyet mensuplarıyla birlikte Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i ziyaret etti. Ziyarette Türk Polis Teşkilatının milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını ifade eden Kaymakam Pişkin, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir'in şahsında tüm emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutladı. Ardından Kaymakam Pişkin, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı. Kaymakam Pişkin, “Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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