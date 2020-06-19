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Tosya İlçe Jandarma Hizmet Binası ihaleye çıkıyor

Tosya İlçe Jandarma Hizmet Binasının ihalesi, 1 Temmuz günü saat Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İhale Toplantı Salonunda gerçekleşecek.


Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası yapım ihalesine çıkıyor. Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde hizmet veren Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası yapımı için geri sayım başladı. İlçe merkezinden taşınması planlanan jandarma hizmet binası için belirlenen yer ise Yavuz Selim Mahallesi sınırları içinde olacak. Kampüs şeklinde inşa edilecek bina için 1 Temmuz 2020 tarihinde ihalesi yapılacak. Yaklaşık bir buçuk gibi sürede tamamlanması planlanan jandarma yeni hizmet binasının tamamlanmasının ardından Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı yeni kampus alanına taşınarak ilçe merkezinden ayrılmış olacak.

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