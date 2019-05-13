Tosya İlkokulunda Model Uçak Kursu Sertifikaları Verildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) Tosya Şubesi tarafından, Tosya İlkokulunda açılan model uçak kursunu tamamlayan 10 öğrenciye sertifikaları verildi. Geleceğin havacılarının yaşadığı sevinç ve heyecan görülmeye değerdi.

“Ata Model Uçak” kursu Tosya İlkokulu Model Uçak Rehber Öğretmeni Şevki Ceyhan tarafından verilen kursun sonunda kursiyerlere sertifika verildi.

Kursu başarıyla tamamlayıp sertifikalarına kavuşan geleceğin havacılarının yaşadığı sevinç ve heyecan gözlerinden okunuyordu.

Türk Hava Kurumu Tosya Şube Müdürü Ferhat Bozan geleceğin havacılarının yaşadığı sevince ortak olduklarını belirterek, “Üç aydır süren çalışmaların sonucunda Tosya İlkokulunda çalışmamız sonuçlandı. Model uçak çalışmamızın sonucunda öğrencilerimize sertifikalarını verdik uçaklarını uçurdular. Önümüzde ki yıllarda model uçak yapabilen öğretmenlerimiz sayısının artırılarak bütün okullarda öğrencilerin böyle güzel bir etkinlikle karşılaşmalarını sağlamak istiyoruz. O yüzden çalışmalarımızı bu düzeyde sürdürüyoruz. Öğrencilerimizi bu tür etkinliklerle kötü alışkanlıklardan uzak tutarak bu tür hobi çalışmalarıyla kendilerini hayata hazır hale getirmelerini hedef olarak önümüze koyduk. Bunun içinde çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.