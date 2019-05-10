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Tosya İlkokulunda Trafik Eğitimi

Tosya’da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Tosya'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.


Tosya'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlama etkinlikleri başladı. Etkinlik kapsamında Tosya İlkokulunda polis ve jandarma ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi. İlk olarak servise biniş ve iniş kuralları hakkında eğitim veren ekipler çocuklara emniyet kemerinin önemini anlatarak kazalarda hayat kurtardığına dikkat çekti. Çocuklara yaya geçişleri hakkında da bilgiler veren ekipler trafik kurallarına uymanın insanların can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren ekipler çocuklara her zaman trafik kurallarına uymalarını istedi.

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