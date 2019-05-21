Tosya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden şehitlik ziyareti

Ramazan ayında şehitleri unutmayan öğrenciler meslek dersleri öğretmenleri Salih Şekerci ve Hamdi Dilsiz organizesinde yapılan etkinlikte; vatanın ve milletinin ebedi varlığı, devletin bölünmez bütünlüğü ve tüm mukaddesatı uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim ve dua okuyan öğrenciler, “Şehitlerimiz bu vatan için canlarını feda ederek bu güzel vatanı bize emanet ettiler. Bizde onları unutmadık, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında şehitliğimizi ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okuduk, dua ettik. Bu etkinliği organize eden öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize çok teşekkür ediyoruz” dediler.