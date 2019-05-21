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Tosya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden şehitlik ziyareti

Tosya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yaptı.


Ramazan ayında şehitleri unutmayan öğrenciler meslek dersleri öğretmenleri Salih Şekerci ve Hamdi Dilsiz organizesinde yapılan etkinlikte; vatanın ve milletinin ebedi varlığı, devletin bölünmez bütünlüğü ve tüm mukaddesatı uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.


Şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim ve dua okuyan öğrenciler, “Şehitlerimiz bu vatan için canlarını feda ederek bu güzel vatanı bize emanet ettiler. Bizde onları unutmadık, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında şehitliğimizi ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okuduk, dua ettik. Bu etkinliği organize eden öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize çok teşekkür ediyoruz” dediler.

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