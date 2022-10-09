Tosya-Kastamonu yolunda trafik kazası: 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, Bamyacı virajı olarak bilinen yerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters durdu. Meydana gelen kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken araç içinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet güçleri kaza sonrası soruşturma başlattı.