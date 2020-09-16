Tosya Kaymakamı çalışmaları inceledi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2020 KÖYDES yatırım programına alınan hizmetlere ilişkin çalışmalar aralıksız sürüyor. Kaymakamı Deniz Pişkin ilçeye bağlı Sevinçören Köyü'nde devam eden KÖYDES çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin; “Kaymakamlığımızın 2020 Yılı KÖYDES Çalışma Programı kapsamında Sevinçören Köyümüzde yapımı devam etmekte olan; 850 metre isale hattı, Sondaj üzeri terfi binası, 50 metre küp su deposuna bakım-onarım, 7 adet rogar, Tam otomatik klorlama cihazı, 7 adet yangın vanası, ENH ve Motopomp yapım çalışmalarını yerinde inceledik” diye konuştu.