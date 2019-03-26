Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, projemiz büyüyor

Kastamonu Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başlatmış olduğu kitap okuma projesi büyüyor.

Kaymakam Deniz Pişkin tarafından “Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” sloganıyla başlatılan kitap oluma kampanyası farklı kesimlerin de desteğiyle her geçen gün büyüyor. Tosya İlkokulu'nda veli katılımlı düzenlenen kitap okuma kampanyasına katılan Kaymakam Deniz Pişkin, veli ve öğrencilerle birlikte kitap okudu. Hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen toplam 200 adet okuma kitabını okul kütüphanesine hediye eden Kaymakam Deniz Pişkin kampanyanın her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "Okuyan Bir Tosya Hayalim Var adıyla başlatmış olduğumuz kitap okuma kampanyamız sürüyor. Bugün de Tosya İlkokulunda okulumuzun başlatmış olduğu veli katılımlı kitap okuma saatine katılarak öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte kitap okuduk. Ayrıca 'Kitapsız Öğrenci, Kütüphanesiz Okul Kalmasın' kampanyamız kapsamında da hayırseverlerimizin bağışlarıyla temin ettiğimiz 200 adet kitabı da okul kütüphanemize hediye ettik” dedi.