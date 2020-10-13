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Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin: "Vaka sayıları düşüşe geçti"

Salgın Denetim Merkezini ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede vaka sayılarının düşüşe geçtiğini söyledi.


Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hayata geçirilen ve kısa adı İSDEM olan İlçe Salgın Denetim Merkezi'ni ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin, yapılan denetim ve filyasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “İlçe Sağlık Müdürlüğümüzü ziyaret ederek burada hayata geçirdiğimiz İSDEM (İlçe Salgın Denetim Merkezi) bünyesindeki denetim ve filyasyon çalışmaları hakkında bilgi aldık. Pandemi süreci boyunca bizlerle ve kolluk personellerimizle birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisinde bulunan İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Murat Karakaş'ı ve personelini kutluyorum. Vaka sayılarımızın düşüşe geçtiği bu günlerde 'Hep Birlikte Başaracağız' ilkesinden ödün vermeden çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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