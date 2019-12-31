Tosya Kaymakamı Huzurevinde eğlenceye eşlik etti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde huzurevinde kalan yaşlılar için düzenlenen yeni yıl eğlencesinde ilçe kaymakamı yaşlılara eşlik etti.

Yeni yıla saatler kala Tosya Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşlılar için yeni yıl müzik eğlence programı düzenlendi. Eğlenceye Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül ve protokol üyeleri katılarak yaşlılara moral verdi.

Eğlencede yaşlılarla birlikte yeni yıl pastası kesen Kaymakam Deniz Pişkin, canlı müzik eşliğinde oyunlar oynayarak eğlencelerine ortak oldu. Canlı müzik eşliğinde oyunlar oynayan dans eden yaşılar yeni yıla mutlu bir şekilde girmenin coşkusunu yaşarken Kaymakam Deniz Pişkin'e teşekkür etti.

Yaşlıların yeni yılını kutlayan Kaymakam Deniz Pişkin, “Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğümüzce düzenlenen yeni yıl programına katıldık. Huzurevinde kalan büyüklerimizle pasta kestik, Tosya Çiftetellisi oynadık, gönlümüzce eğlendik” diye konuştu.