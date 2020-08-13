İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tosya Kaymakamı KÖYDES Çalışmalarını Denetledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçenin Çaybaşı Köyü’nde devam etmekte olan su isale hattı çalışmalarını denetledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçenin Çaybaşı Köyü'nde devam etmekte olan su isale hattı çalışmalarını denetledi.


Kastamonu'nun Tosya ilçesinde KÖYDES çalışma programına alınan Çaybayı Köyü'nde su isale hattı çalışmaları devam ediyor. Toplamda 5bin 500 metre uzunluğunda olan su isale hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak denetlemelerde bulundu.


Denetlemenin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “Kaymakamlığımızın bu yılki KÖY-DES çalışma programı kapsamında Çaybaşı köyümüzde yapımı devam etmekte olan içme suyu işini denetleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Camili Mahallesine yürüyen çalışma; 5.500 metre isale hattı, 1 adet toplama odası, 2 adet basınç kırıcı maslak ve dikenli kafes telle himaye çiti yapım işini kapsıyor” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.