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Tosya Kaymakamı KÖYDES çalışmalarını İnceledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, KÖYDES çalışmalarını inceledi.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, KÖYDES çalışmalarını yerinde incelemek üzere ilçenin Ermelik Köyü'nü ziyaret etti. Köy halkı ile bir araya gelen Kaymakam Deniz Pişkin, talepleri dinleyerek yapılan kilit parkenin köye hayırlı olması dileklerinde bulundu. Çalışmaları değerlendiren Kaymakam Deniz Pişkin, “Kaymakamlığımızın 2020 yılı KÖYDES Çalışma Programı kapsamında, Ermelik Köyümüzde yapımı devam etmekte olan kilit parke çalışmalarını yerinde inceledik, vatandaşlarımızla hasbıhal ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik” diye konuştu.

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