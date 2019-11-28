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Tosya Kaymakamı mezun olduğu üniversitede konferans verdi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, mezun olduğu Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde kaymakamlık mesleği ve mesleğin hukuki statüsü ve yücelikleri üzerine konferans verdi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, mezun olduğu Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kaymakamlık mesleği ve mesleğin hukuki statüsü ve yücelikleri üzerine konferans verdi. Yıllar önce mezun olduğu okula Kaymakam olarak gelen Deniz Pişkin kendilerinin de bu okulun mezunu olduğunu hatırlatarak; nasıl kaymakam olunabileceğini anlattı ve meslekteki tecrübelerini paylaştı.


Konferansın sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Kaymakam Pişkin bir süre sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.


Konferans eski mezunlar adına dernek başkanı Enes Kır tarafından Kaymakam Deniz Pişkin'e çiçek takdim edildi.


Konferansın ardından Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nail Yılmaz'ı ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin ilgilerinden dolayı teşekkür ederek bir süre sohbet etti.


Mezun olduğu okulda verdiği konferansın ardından açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, “Bugün benim için manevi tatmini yüksek ve çok anlamlı bir gün oldu. Mezunu olduğum okulun öğrencilerine kaymakamlık mesleğini, nasıl kaymakam olunabileceğini, mesleğin hukuki statüsüyle avantajlarını ve yüceliklerini anlattım. Kısa adı Marmara Siyasal Derneği olan, “Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Derneği”nin daveti üzerine gittiğim okulumda, beni nezaketle karşılayan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nail Yılmaz hocamıza, öğretim görevlilerine, Dernek Başkanı Enes Kır ve arkadaşlarına, beni ilgi ve merakla dinleyen öğrenci kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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