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Tosya Kaymakamı pazarda Covid-19 denetimlerine çıktı

Tosya’da Covid-19 denetimlerini sürdüren Kaymakam Deniz Pişkin, sebze pazarında alınan tedbirleri denetledi.

Tosya'da Covid-19 denetimlerini sürdüren Kaymakam Deniz Pişkin, sebze pazarında alınan tedbirleri denetledi.


Halkın sağlığını korumak için covid-19 salgın hastalığına karşı alınan tedbirleri aralıksız sürdüren Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin şehir merkezi denetimlerinin ardından sebze ve meyve pazarında denetimlerde bulundu. Vatandaşlara covid-19 tedbirlerini hatırlatan Kaymakam Deniz Pişkin, özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söyledi. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “Meyve-sebze pazarını denetleyerek salgınla mücadele hususunda alınması gerekli tedbirlerin işleyişini yerinde gördük. Görevlilerimize, pazar esnafımıza ve vatandaşlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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