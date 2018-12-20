Tosya Kaymakamı sosyal medyada kendisini kral ilan etti

Kaymakam Pişkin, “Akıllar karışmasın diye söylüyorum: Kral benim, “onlar” da Kralın soytarıları” sözlerine yer verdi.

Tosya Çifter Köyü Muhtarı Ekrem Eski, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i de etiketleyerek Kaymakamın bir konuşmasına atıfta bulundu. Tosya Çifter Köyü Muhtarı Ekrem Eski, paylaşımında “Dünkü konuşmanızdan sonra fitneciler vites büyütmüş Kaymakam bey, ağızlarında salyalar akıta akıta çemkiriyorlar” diye yazdı.

Bunun üzerine Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'de, Tosya Çifter Köyü Muhtarı Ekrem Eski'yi etiketleyerek, “Havlama sesi artınca taşı doğru yere attığını anlıyor insan. İstediğimiz de bu değil miydi. Ben fitneciler diyorum, onlar da yoklamaya cevap verip “buradayız buradayız” diye bağırıyorlar. O kadar da salaklar ki, kafa da basmıyor. İt ürür kervan yürür Muhtarım, onlar çemkirip dursun. Ya adam olup, insan olup yola gelecekler, ya da bizden adamlık öğrenmeye devam edecekler.

“Onlar” derken kaymakam bey kimi kast ediyor diye tereddüde düşenler olabilir. Akıllar karışmasın diye söylüyorum: KRAL benim, “onlar” da KRALIN SOYTARILARI. Şimdi bildiniz mi?” şeklinde cevap verdi.

Kaymakam Pişkin'in sosyal medya hesabından bu şekilde yaptığı paylaşım, ilçede birçok kişinin tepkisine neden oldu.