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Tosya Kaymakamı virüs tedbirlerini denetledi

Tosya çarşı içinde yapılan korona virüs tedbir uygulaması Kaymakam Deniz Pişkin tarafından denetlendi.


Korona virüse karşı tedbirlerin üst düzeye çıkarıldığı Tosya ilçesinde, halkın sağlığını korumak için güvenlik güçleri tarafından çarşı merkezinde yapılan uygulamalar Kaymakam Deniz Pişkin tarafından denetlendi. Uygulamalar hakkında bilgi veren Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Çarşı merkezinde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili uygulamaları gözlemledik. Marketlerde, iş yerlerinde ve bankalarda uyulması gereken kurallar konusunda hatırlatmalarda bulunduk. Vatandaşlarımıza ve esnafımıza maske kullanmaları ve sosyal mesafelerini korumaları gerektiği yönünde ikazlarımızı yaparak mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğini tekrar vurguladık” diye konuştu.

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