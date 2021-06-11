Tosya Kaymakamından aşı açıklaması

İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede yürütülen aşı çalışmaları hakkında Dr. Murat Karakaş'tan bilgi aldı. Vatandaşların Modern Çarşı'daki Aile Sağlığı Merkezi, Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde aşı olabileceklerinin altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, "Covid aşısı yaptırabilecek vatandaşlarımız: 45 yaş ve üstü vatandaşlar, gıda üretimi ve dağıtımında çalışanlar, restoran ve kafe çalışanları, kuaförler, berberler ve çalışanları, avukatlar, sağlık çalışanları ve eşleri, öğretmenler ve öğretim görevlileri, kargo çalışanları ve kuryeler, 14 Haziran Pazartesi tarihinden itibaren 40 Yaş ve Üstü Vatandaşlar aşılarını olabilirler" diye konuştu.