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Tosya Kaymakamından Gaziler Onuruna kahvaltı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Gaziler onuruna kahvaltı programı düzenledi.


Kaymakam Pişkin, Gaziler onuruna düzenlediği kahvaltı programında Gaziler ile bir araya geldi. Gazilerle tek ilgilenen Kaymakam Pişkin, bir süre sohbet ederek dertleri ve sıkıntılarını dinledi.


Kahvaltı programında konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, “Gazilerin, bağımsızlığın, egemenliğin, ulusal birliğin ve Cumhuriyetin onurlu sembolleri olduğunu belirtti. Pişkin konuşmasının devamında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız, bayrağımız, milli ve manevi değerlerimiz uğruna şehadete erişmiş olan bütün şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Hayatta olan gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu günler diliyor; Gaziler Gününü kutluyorum” dedi.

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