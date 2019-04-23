Tosya Kaymakamlığı Aşevi Hizmete Girdi

Hizmete giren Tosya Kaymakamlığı Aşevi'nde pişirilen yemeklerin dağıtımına başlandı.

Kaymakam Deniz Pişkin'in öncülüğünde başlatılan aşevi projesi kapsamında ilk sıcak yemek dağıtımına başlandı. Tosya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından eski yurt binasında gerçekleştirilen projede ihtiyaç sahibi vatandaşlara 3 çeşit sıcak yemek veriliyor. Evinde yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara yönelik başlatılan proje kapsamında sıcak yemekler sefer taslarıyla aşevine gelemeyecek durumdaki vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor.

Projenin hizmete girmesiyle birlikte ilk gün yemek dağıtımına Kaymakam Deniz Pişkin'de katıldı. Sefer taslarına yemekleri dolduran Kaymakam Deniz Pişkin, evinde sıcak yemek pişiremeyecek durumdaki vatandaşlara 3 çeşit sıcak yemek verileceğini belirterek ilk gün 45 kişiye sıcak yemek dağıtılacağını söyledi. Projeye Tosyalı hayırseverlerinde katkı verdiğinin altını çizen Kaymakam Pişkin, 10 günlük yemek giderinin bir Tosyalı hayırsever tarafından karşılandığına dikkat çekti.

Kaymakam Deniz Pişkin yemek dağıtımında yaptığı açıklamada, "Sağlık sorunları nedeniyle, ya da imkansızlıkları nedeniyle evinde tenceresi kaynamayan, sıcak yemeği olmayan vatandaşlarımıza, sıcak yemek servisi yapacağız. Bu aşevi Kaymakamlığımızın tamamen kendi kurumsal gayretleriyle hayata geçirilmiş ve ilk yemeğini de bugün kaynatmış bir aşevi olarak, Tosyalıların bu çorba da benim de tuzum olsun diyenlerin yardımına ihtiyaç duyan bir müessese. Hiçbir yerden yardım alamasak dahi burada mutlaka haftanın 5 günü yemek kaynayacak ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza yemeğini götürüp bırakacağız. Tosya çok hayırsever bir ilçe özellikle bu anlamda insanların duyarlılığı çok yüksek. Biz zaten komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir dinin mensuplarıyız. İnancımız gereği yardımlaşma ve dayanışma bizim ruhumuzda ve geleneklerimizde olan bir şeydir. Bugün burada bizim ateşlediğimiz ve başlattığımız yardımlaşma duygusunu Tosyalılar tarafından sahiplenilmesini ve yönetilmesini arzu ediyorum. Bu aşevi aslında Kaymakamlığımız tarafından açılsa da Tosyalıların aşevidir, herkese aittir. Şimdiden bu aşevi ile ilgili projemizi duyan hemşehrimiz ilk 10 günün masrafları bana aittir Kaymakam bey dedi. Allah razı olsun kendisinden bu tür örneklerin çoğalmasını temenni ediyorum” dedi.