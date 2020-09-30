İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tosya Kaymakamlığı tarafından 10 öğrenciye televizyon verildi

Tosya Kaymakamlığı, ilçede EBA derslerini takip edemeyen öğrencileri tespit ederek, televizyon hediye etti.


Tosya Kaymakamlığı tarafından evinde televizyon olmadığı için EBA üzerinden ders takibi yapamayan öğrencilere yönelik ilçede çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde evinde televizyon olmayan 10 öğrenci tespit edildi. Tosya Kaymakamlığı tarafından alınan televizyonlar, evlerinde televizyon olmayan öğrencilere dağıtıldı. Evinde televizyonu olmadığı için EBA üzerinden ders takibi yapamayan öğrencilerin tespiti amacıyla uygulanan tarama çalışmasının sonucunda televizyon kurulumlarını yapmaya başladıklarını ifade eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Tosya Kaymakamlığı olarak ilk etapta 10 öğrencimizin evinde televizyon kurulumunu gerçekleştirdik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.