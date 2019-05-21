Tosya Kaymakamlığı tarafından yardım kampanyası düzenledi

Aşevi sayesinde yoksul ve düşkün durumdaki 100 vatandaşın kapısına kadar sıcak yemek götürüldüğünü ifade eden Kaymakam Pişkin, “Aşevi projesi hem Tosyalı hayırsever hemşehrilerimizin hem de Tosya dışından duyarlı vatandaşlarımızın ilgi ve desteğine mazhar oldu. İçinde bulunduğumuz bu mübarek Ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminden istifade etmek, hayır ve hasenatta bulunmak isteyen vatandaşlarımız, Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait aşağıdaki hesap numarasına bağış yapabilir. Yardımlarını nakit yerine gıda malzemesi olarak yapmak isteyen vatandaşlarımız da bu yardımlarını Tosya Kaymakamlığımıza ulaştırabilir. Yoksul ve düşkün durumdaki 100 vatandaşımızın kapısına kadar sıcak yemek götürme mutluluğunu bize yaşatan aşevinin, sadece bu projeyi hayata geçiren Tosya Kaymakamlığımıza değil, tüm topluma ait olduğu ve elbirliği içerisinde sürdürülmesi gerektiği unutulmamalıdır. Yalnızca Ramazan ayı boyunca değil, yılın her ayı fakir fukaraya aş götürme vazifesinde olan aşevinde kaynayacak çorbada, sizin de tuzunuz bulunsun istemez misiniz? Bugüne kadar aşevimize yardımlarını ulaştıran ve bundan sonra da ulaştıracak olan bütün hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.