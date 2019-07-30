Tosya Kaymakamlığında fakülte toplantısı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde fakülte kurulması yönündeki çalışmalar için toplantı düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi'ne bağlı Tosya Meslek Yüksekokulu'nun yapımı tamamlanan ek binasının tefrişat ihtiyacı ve Tosya'da dört yıllık bir fakülte açılması yönündeki çalışmaları değerlendirme amaçlı düzenlenen toplantı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında yapıldı. Tosya Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıya, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Selahattin Kaymakçı, AK Parti İlçe Başkanı Metin Ekşi, MHP İlçe Başkanı Dündar Özurgancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci ve Yüksekokulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fazıl Ateş ile Tosya Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Gökhan Bahadır katıldı. Toplantıda yeni binanın tefrişatı ve ilçede fakülte açılması yönünde yapılan çalışmalar ele alınarak katılımcılar bilgilendirildi.