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Tosya Kaymakamlığından köylere çöp konteyneri dağıtımı sürüyor

Tosya Kaymakamlığı tarafından temin edilen çöp konteynerleri, köy muhtarlarına teslim edildi.


Köylerin daha temiz ve yaşanabilir hale gelmesi için Tosya Kaymakamlığı tarafından temin edilen çöp konteynerleri, Kayaönü ve Küçükkızılca köylerine teslim edildi. Teslim sonrası konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Köylerimizdeki çöp sorunlarını devlet-millet işbirliği içinde çözüme kavuşturma ve köylerimizi daha yaşanılabilir kılma yönündeki çabalarımız devam ediyor. Bugün de Kayaönü ve Küçükkızılca Köylerimiz için temin ettiğimiz yeni çöp konteynerlerini köy muhtarımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek ve temiz çevre bilincini ilçemizin her noktasında hakim kılmak için köylerimize konteyner desteğimiz bundan sonra da sürecek” diye konuştu.

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