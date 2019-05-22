Tosya kent meydanı 3 farklı proje ile tamamen değişecek

Tosya kent meydanı hazırlanan 3 farklı proje ile yenilecek. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, seçim beyannamesinde de yer verdiği Cumhuriyet Meydanını yenilemeye yönelik proje için Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ile birlikte yerinde incelemelerde bulundu. Özellikle yapılacak olan proje ile beraber bölgenin daha ferah bir görünüm kazanacağını ifade eden Başkan Kavaklıgil, şehirlerin öne çıkan noktalarının meydanları olduğunu vurguladı. Başkan Kavaklıgil, “İlk önce üç farklı projeyi Tosyalı hemşehrilerimizin beğenisine sunacak ve en çok beğenilen projeyi hızlıca uygulamaya koyacağız. Ramazan bayramına kadar bu üç projeyi bitirmeyi planlıyoruz. Söz verdiğimiz gibi ilçemizi değerli hemşehrilerimizle birlikte yönetecek attığımız her adımı birlikte atacağız” dedi.

Özellikle taş duvar görünümünün önüne çıkmak istediklerini ifade eden Başkan Kavaklıgil, geriden başlamak kaydıyla önü açık daha modern bir meydan inşa edeceklerini vurguladı. Göreve geldikleri günden bu yana özellikle ortak yaşam alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Kavaklıgil, “Yaya yolları, kaldırımlar, parklar, şehir giriş ve çıkışları gibi ortak yaşam alanlarını ne derece düzgün yaparsanız şehir de o derece insanların yüzüne gülecek ve hemşehrilerimiz de yürüyüş yaptıklarında bu alanları kullandıklarında daha huzurlu ve mutlu olacaklardır. Çünkü insanların yaşam kalitesi ve mutlulukları yaşadıkları alanların iyi tesis edilmesiyle doğru orantılıdır” diye konuştu.

Öte yandan Tosya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 100. Yıl Caddesi Kuruçay kenarında bulunan deforme olmuş yaya kaldırımını yenileyerek yeniden hizmete sunacak. Özellikle şehrin giriş ve çıkışları ile ana caddelerinin oldukça muntazam olması gerektiğini vurgulayan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, bu doğrultuda çalışmalarını şekillendirdiklerini belirtti. Ekipler ayrıca Ayanlar Camii 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kavaklıgil, çocukların fiziki koşulları daha iyi bir ortamda Kuran eğitimi almaları için gerekli çalışmaların yapıldığına söyledi.