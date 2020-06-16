Tosya kısıtlamalar yerini kontrollü hayata bıraktı

Korona virüs covid19 salgın hastalına karşı Tosya ilçesinde tedbir amaçlı getirilen kısıtlamalar 15 Haziran tarihi itibariyle kaldırıldı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilçedeki yeni normalleşme de başlamış oldu. İlçenin hayvan pazarı sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kuralları eşliğinde kontrollü olarak yani yeni normale göre açıldı. Yine ilçenin Pazartesi günleri kurulan sebze ve meyve pazarı da aynı kurallar eşliğinde yeni normale göre faaliyetine devam etti. Pazar tezgahlarının önüne şeritler çekilerek sosyal mesafe kuralları uygulanarak virüse karşı alınan önlemler devam ettirilirken, sağlık ekipleri ve zabıta ekipleri pazarda maske denetimi yaptı. Yeni normalin başlamasıyla birlikte kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde çarşı pazarda alışveriş yapan ilçe halkı yeni normale alışmaya çalışıyor.