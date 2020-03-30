Tosya köylerinde korona virüs yasağı başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi köylerinde korona virüs tedbirleri kapsamında giriş çıkışlar kontrol altına alınıyor.

Her geçen gün tedbirlerin artırıldığı korona virüsle mücadele kapsamında Tosya ilçe merkezinde alınan tedbirler köylerde de uygulanmaya başladı. Kastamonu İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı gereğince korona virüse karşı vatandaşın sağlığını korumak için ilçeye bağlı bütün köylere kontrol altına alınarak mevzuat dahilinde izin belgesine sahip olan gıda taşıyıcıları hariç; seyyar satıcı, hurdacı ve diğer kişilerin köylere girmesi yasaklandı.

Yine köylerden şehir merkezine gelmesi acil durum teşkil eden kişilerin köy muhtarından izin belgesi alarak şehir merkezine girmelerine izin veriliyor. Jandarma ekipleri tarafından köylerin giriş çıkışları kontrol altına alınarak giriş çıkışlar sürekli denetleniyor.

Korona virüse karşı halkın sağlığını korumak amacıyla alınan kararlar gereği tedbirleri ihlal eden ve yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor.