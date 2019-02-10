Tosya Marangozlar Odası, ikinci şubesini açtı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde merkezi Marangozlar Sanayi Sitesinde bulunan Tosya Marangozlar Odası, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için ikinci şubesini çarşı içinde açtı. Açılışta konuşan Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, OSB'ye tahsis edilecek olan 1 milyon metrekarelik araziden küçük esnaflar için bin metrekarelik alanların tahsis edileceğini söyledi.

Tosya Marangozlar Odası, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için ikinci şubesini Tosya ilçesinde açtı. Açılışta konuşan Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, OSB için tahsis edilecek olan 1 milyon metrekarelik arazinin yaklaşık 300 bin metrekarelik bölümünden bin metrekarelik alanlar şeklinde küçük esnafa tahsis edilerek marangoz esnafının yer sorununu çözmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Şahin, her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, yeni şubenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan da, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan toplantıda Tosya esnafının sıkıntılarını gündeme getireceklerini kaydetti.

Tosya Marangozlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu ise, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için ikinci şubeyi açtıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından şubenin açılış kurdelesi Tosya Belediye Meclis Üyesi Hasan Atıcı'nın duasının ardından kesildi.