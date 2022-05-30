Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot yarışmasına iddialı gidiyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Teknofest Şanlıurfa'da 13-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Robot yarışmasına 'mini suma' kategorisinde katılacak olan Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yarışmaya iddialı hazırlanıyor.

Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Önder Tıkız Robot yarışması öncesi çalışmalar hakkında ve Mini Sumo kategorisi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Tıkız yaptığı açıklamada, "Okulumuz 2017 yılından bugüne kadar her yıl Robot yarışmalarına katılıyor. Bu sene yarışma formatında yapılan değişiklikle öğrenciler sanal ortamda sınava tabi tutularak başarılı olan öğrenciler Şanlıurfa'daki yarışmaya çağrıldı. Okulumuz Mini Sumo kategorisinde 4 öğrenci ve iki robot ile yarışmaya katılacak. Tabi burada amaç yarışmak olmamalı. Öğrencilerimiz bu tür yarışmalara katılarak hem bilgi hazinelerini zenginleştirmiş oluyorlar hem de gelecek yönelik düşünceleri daha iyi ve hazır oluyorlar. Tüm hazırlıklarımızı kendi okul bütçemiz ve imkanlarımız dahilinde hazırladık. İnşallah başarılı bir şekilde ilçemizi ve okulumuzu temsil ederek dönüş yapmayı hedefliyoruz'' denildi.

‘'Meslek Okulları Dünyanın En İyi Okulları''

Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Sami Otlu ise, "Meslek liseleri dünyanın en iyi okulları olarak görüyoruz. Okulumuz üç ana bölüm üzerine eğitimine devam etmektedir. Bunlar Metal, Mobilya ve Elektronik alanları olarak öğrencilerimize eğitim vermektedir. Okulumuzda mümkün olduğunca sektörümüze ve iş hayatımıza ana eleman yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama en büyük zafiyetlerimizden birisi öğrencilerimizin değişik sebeplerle okulumuz talep etmemektedir. Biz diyoruz ki okulumuz dünyanın en iyi okulu. Bizler burada öğrencilerimize en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. 2017 yılından bugüne kadar öğrencilerimiz Robot yarışmasına katılıyorlar. İnşallah bu yıl Şanlıurfa'da yapılacak olan yarışmadan başarılı bir şekilde geleceklerdir'' diye konuştu.