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Tosya Müftüsü Sabırlı, görevine başladı

Tosya’ya atanan İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı görevine başladı.

Tosya'ya atanan İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı görevine başladı.


Tosya Müftüsü Eyyüp Demir'in emekli olmasıyla Konya Meram Müftülüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Halil İbrahim Sabırlı, 2019 Müftüler Kararnamesi ile Tosya İlçe Müftülüğü görevine ataması yapıldı. Tosya Müftülüğü atanan Halil İbrahim Sabırlı, Kaymakam Deniz Pişkin'i ziyaret ederek ilçedeki görevine başladı. Yeni İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı'ya hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, görevinde başarılar ve kolaylıklar diledi.


Evli ve üç çocuk babası olan Halil İbrahim Sabırlı, Meram Müftülüğünde Şube Müdürü olarak görev yaparken 2019 Müftüler Kararnamesi ile Tosya Müftüsü olarak ataması yapılmıştı.

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