Tosya OSB'de tekstil fabrikasının temeli törenle atıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde faaliyet gösterecek olan tekstil fabrikasının temeli törenle atıldı.

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törene Kaymakam Deniz Pişkin, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi, OSB Müdürü Nihat Küçükkasap ve firma yetkilileri katıldı.

Yeni kurulacak olan tekstil fabrikasının kazasız belasız inşa edilerek faaliyetlerini devam ettirmesi ve bereketli ve bol kazançlı olması için kurban kesildi, dua edildi.

Duanın ardından fabrikanın temeline ilk harç Kaymakam Deniz Pişkin ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi tarafından konuldu.

Yeni kurulacak olan fabrikanın 250 kişi istihdam edeceğine vurgu yapan Kaymakam Deniz Pişkin, “Tosya Organize Sanayi Bölgemizde en geç 2020 yılının başlarında üretim faaliyetlerine başlayacak olan yeni bir tekstil fabrikasının temelini attık. Fabrikada ilk etapta ilçemizden 200-250 kişi istihdam edilecek. Sektörde 21 yıllık tecrübeye sahip olan firma burada üreteceği ürünleri değişik Avrupa ülkelerine ihraç edecek. Şirket yetkilisi Nezih Başaran'a, oğlu Orhan Başaran'a ve çalışma arkadaşlarına hayırlı olsun dileklerimizi ileterek yatırım noktasında Tosya'yı tercih ettikleri için teşekkür ederiz “ diye konuştu.