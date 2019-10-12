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Tosya Pirinç Ağası Ahmet Büyükacar oldu

23.

Uluslar arası Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinin Pirinç Ağası belli oldu.


Üçolukları Mesire Yerinde düzenlenen sünnet şöleninde gelecek yıl için pirinç ağalığı ihalesini işadamı Ahmet Büyükacar aldı. 2020 Yılı Tosya Pirinç Ağası Ahmet Büyükacar'ı tebrik eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, hayırlı olsun dileklerini iletti.


2019 yılı Pirinç Ağası Tarık Ateş'e Kaymakam Deniz Pişkin tarafından teşekkür belgesi verilerek 22. Uluslar arası Tosya Kültür ve Pirinç Festivaline katkılarından dolayı teşekkür etti.


Pirinç ağaları yan yana Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile hatıra fotoğrafı çektirerek Tosya için çalışacakları mesajı verdi.

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