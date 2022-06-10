'Tosya pirinci' damlama sulama yöntemi ile yetişecek

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, büyük ölçüde su tasarrufu sağlayacak olan damlama sulama yöntemi ile ilk kez çeltik ekimi yapıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde lezzetiyle rağbet gören ve coğrafi işaret tescilli "Sarıkılçık" türüyle ön plana çıkan Tosya pirinci, damlama sulama yöntemi ile yetişerek sofralarla buluşacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tosya Kaymakamlığı'nın desteği ile hayata geçirilen proje çerçevesinde, damla sulama yöntemi ile çeltik ekimi yapıldı. Tosya Kaymakamı Ahmet Ferhat Özen, Kastamonu İl Tarım Şube Müdürü Ümit Uçar, Tosya İlçe Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Çakar, İlçe Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, ilçe protokolü ve çeltik üreticileri de ekimi takip etti. Kaymakam Özen de traktöre binerek çeltik ekimi yaptı.

Ekimle ilgili konuşan Kaymakam Özen, Tosya'da ilk kez damlama sulama tekniği ile çeltik ekiminin hayata geçirdiğini belirterek projenin önemli ölçüde su tasarrufu sağlayacağını kaydetti.

Kastamonu İl Tarım Şube Müdürü Ümit Uçar da projenin önemine değinerek, "Bugün Tosya ilçesinde damla sulama sistemi ile çeltik ekimi için projemizi hayata geçirdik. Bu sayede normal sulamaya göre 4-5 kat su tasarrufu sağlayacağız. Ayrıca traktör iş gücü ve ilaçlama, gübreleme gibi alanlarda da büyük tasarruf sağlanacak" dedi.