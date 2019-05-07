Tosya Pirincinin ekimi başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde en önemli tarım ürünlerinden olan pirincin ekimi başladı.

Dünyaca bilinen ünlü tarım ürünlerinden olan Tosya pirincinin ekimine başlandı. Geçtiğimiz ay pirinç tarlalarına su taşıyan arkların DSİ iş makineleriyle bakım ve onarımının yapılmasının ardından pirinç tarlaları ekime hazırlandı. Aşağı Dikmen Köyü'nde pirinç ekimi yapan Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, pirinç ekim sezonunun başladığını söyledi. Eken, “ilçemizde bu yıl yaklaşık 8 bin dönüm için pirinç ekim beyannamesi verildi. Sayı artabilir çünkü beyanname verme süresi devam ediyor. Pirinç ekimi için önce tarlaları hazırlıyoruz. Sonra pirinç tohumlarını bir kaç gün suyun içine bırakıyoruz. Tohumlar hem ağırlaşıyor, hem de kök salıyor. Çeltiğin özelliği suyun içine ekiliyor. Kök salan tohumlar suyun içinde atıldığı yere düşerek toprağa tutunuyor. Burada filizlenmeye başlıyor. Çeltik ekimden itibaren 15 Eylül tarihine kadar suyun içinde kalıyor ve tarihte tarlanın suyu kesilerek suyun çekilmesi bekleniyor. Su çekildiğinde de çeltiğin hasadı yapılıyor” dedi.

Pirinç ekiminin hava şartlarına göre ilçenin tamamında 20 Mayıs tarihine kadar sürmesi bekleniyor.